Глава Минздрава рассказал о трех сценариях развития эпидситуации по КВИ

НУР-СУЛТАН. 1 АПРЕЛЯ - С учетом выявленных на территории страны мутировавших штаммов, Министерством здравоохранения обновлен прогноз эпидемиологической ситуации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе совещания по мерам противодействия коронавирусной инфекции под председательством президента министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что при пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в апреле - июне составит порядка 370 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 190 тысяч человек.

По второму реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев в апреле - июне 2021 года составит порядка 250 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 127 тысяч человек", - сказал Алексей Цой.

При оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в апреле-июне составит порядка 140 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 71 тысяча человек.

Министерство проводит постоянный мониторинг эпидситуации в стране и в мире, на основании которого принимаются меры по повышению готовности медицинских организаций к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения способна справиться с нагрузкой по реалистичному сценарию развития эпидемии. В этой связи ограничительные меры принимаются локально и дифференцированно как на страновом, так и на региональном уровнях", - сказал глава Минздрава.

По его мнению, наращивание темпов вакцинации позволит минимизировать ограничительные меры и вернуться к жизни общества допандемического периода.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подверг критике работу по вакцинации населения и пригрозил министру здравоохранения и правительству отставкой. Также президент дал ряд поручений по поддержке малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии секторах экономики.

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