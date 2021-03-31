Глава Минздрава рассказал о возможности локдауна в РК

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В ходе брифинга СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, введут ли локдаун в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В первую очередь, мы сами должны приложить усилия и помочь друг другу и своим семьям. Именно в борьбе с коронавирусом, самое главное, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Сейчас у нас отработан клинический протокол механизма, есть сами койки, в регионах построены новые инфекционные больницы, они оснащены оборудованием, скорой помощью, также на 100% оснащены машинами мониторинговые группы. Также аптеки у нас имеют достаточное количество лекарств", - рассказал Алексей Цой.

Он добавил, что сейчас готовность государства более серьезная.

Сам потенциал у нас создан. Поэтому здесь единственная просьба, чтобы каждый гражданин постарался соблюдать установленные требования и постарался внести свой вклад. Совместно мы можем предотвратить риски заболевания в Казахстане", -сказал Цой.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой озвучил данные по эпидобстановке в целом по стране. За последние две недели уровень заболеваемости КВИ вырос в 1,5 раза за счет роста заболеваемости в городах Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, в Актюбинской и Алматинской областях.

По состоянию на 23.59 29 марта в Казахстане зарегистрировано 243 318 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 243 318 случаев.

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