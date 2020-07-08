Глава Минздрава РК и замглавы МЗ РФ обсудили вопросы поиска вакцины от КВИ

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Состоялась встреча министра здравоохранения РК Алексея Цоя с заместителем министра здравоохранения РФ Олегом Гридневым по вопросам оказания консультативно-методической помощи по борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МЗ РК, в ходе встречи Алексей Цой отметил, что сложившаяся ситуация с распространением КВИ наглядно продемонстрировала ключевое значение международного сотрудничества, взаимодействия и поддержки в борьбе с инфекцией.

На встрече стороны обсудили взаимное сотрудничество по разработке клинических протоколов, научным исследованиям, поиску вакцины и ее клинического испытания, поставке гуманитарной помощи и совместных разработок по лекарствам.

В соответствии с договоренностями между правительством Казахстана и правительством России в адрес Министерства здравоохранения РФ официально направлен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для оказания гуманитарной помощи с указанием их потребности.

Напомним , в рамках совместных мероприятий по противодействию COVID-19 и договоренностей премьер-министра РК Аскара Мамина с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным специальным рейсом МЧС России 6 июля в Нур-Султан прибыла группа врачей Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора России.

Ранее сообщалось, что на помощь казахстанским специалистам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции отправились 26 ведущих врачей Московской области.

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