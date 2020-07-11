Глава Минздрава РК побеседовал с послом Китая в Казахстане

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today -10 июля министр здравоохранения Алексей Цой побеседовал по телефону с послом КНР в Казахстане господином Чжао Сяо по текущей ситуации с коронавирусной инфекцией, предпринимаемым мерам по стабилизации заболеваемости и распространенности КВИ в стране, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МХ РК, министр здравоохранения Казахстана рассказал об оперативных действиях правительства по обеспечению лекарствами, медоборудованием, усилению карантинных мер. В свою очередь, китайский дипломат поддержал все усилия казахстанской стороны по борьбе с инфекцией и высоко оценил эффективность принимаемых мер.

Напомним, что 9 июля ряд китайских СМИ опубликовали информацию о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус.

В ответ на это сообщения Министерство здравоохранения РК дало официальное опровержение.

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