Глава Минздрава пояснил, почему ревакцинироваться можно только вакциной QazVaс

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НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой ответил на вопросы журналистов касательно ревакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр здравоохранения пояснил, что вакцина "Спутник V" имеет два разных компонента.

При ревакцинации ставят только те вакцины, которые имеют идентичный компонент. Соответственно, для ревакцинации в Казахстане используют вакцины, которые имеют идентичный и первый, и второй компонент", - сказал Цой.

При этом глава ведомства отметил, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" подходит для ревакцинации. В настоящее время идут переговоры по ее поставке. "Сейчас мы рассматриваем два пути. Либо произведем на нашем заводе, либо мы сможем быстрее привезти", - пояснил министр.

Также министр здравоохранения РК сообщил, что граждане смогут получить платно вакцину от коронавируса Comirnaty (Pfizer).

Как появятся у нас в платном режиме другие вакцины, мы дадим возможность на уровне принятия решения самих граждан принять одну или две вакцины. Но при ревакцинации рекомендована одна доза, то есть третий компонент", - сказал Цой.





Он отметил, что все используемые в Казахстане препараты для вакцинации эффективны и призвал не политизировать выбор препарата.





Столько вопросов вокруг, все так политизируют… Самое важное, что вакцины все работают", - сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день ревакцинацию получили 136 тыс. граждан РК.





Стоит отметить, что по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбура, однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" - это первый компонент обычного "Спутника V".

Он отметил, что борьба с новыми штаммами КВИ выявила необходимость препарата для регулярного бустирования имеющегося иммунитета, это может делать "Спутник Лайт".

Александр Гинцбург подчеркнул, что "Спутник Лайт", безусловно, является очень перспективным вакцинным препаратом, который может быть использован фактически для любой вакцины, которые сейчас массово используются в мире.

Регулярное раз в шесть месяцев, по всей видимости, бустирование при борьбе с таким необычным и злостным возбудителем, которым является COVID-19 в варианте Дельта, на первый план и выдвигает необходимость иметь препарат, который можно использовать именно для бустирования существующего иммунитета. И тем препаратом является первый компонент "Спутника V" или, как он получил коммерческое название, "Спутник Лайт", - рассказал Гинцбург.





Между тем корреспондент агентства связался с одним из центров вакцинации от коронавирусной инфекции в Алматы, где категорично отказывают в ревакцинации вакциной "Спутник V". На вопрос отвечают, что "Спутник V" является векторной вакциной и лицам, получившим ее рекомендуется ревакцинироваться инактивированной вакциной.

По информации Минздрава, первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил порядка 78%. Вторым компонентом привито более 8,3 млн человек с охватом порядка 73% от подлежащего взрослого населения.

Вакциной Comirnaty (Pfizer), по его словам, на сегодняшний день первым компонентом привито 188 906 человек, в том числе 150 669 подростков и 38 237 беременных и кормящих женщин. Вторым компонентом - 19 386 человек.

По словам главы Минздрава РК, в целом в РК реализуется оптимистичный сценарий по заболеваемости КВИ.