Глава Минздрава РК рассказал о мерах по обеспечению лекарствами

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов и министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций подробно рассказали о текущей ситуации по борьбе с коронавирусной инфекцией в Казахстане и решении вопроса поставки лекарств в аптеки, передает Kazakhstan Today.

Ералы Тугжанов отметил, что на сегодня в аптеках отмечается дефицит лекарственных средств, что вызвано несколькими причинами. Первая из них - повышенный спрос со стороны населения. Если в мае в Алматы за целый месяц продавали 50 тысяч упаковок парацетамола, сейчас только за сутки - 100 тысяч; раньше в год продавали 100 тысяч градусников, теперь такой же объем был выкуплен за неделю.

Второй причиной в Минздраве назвали недобросовестную конкуренцию и перекупку лекарств. Даны поручения правоохранительным органам не допускать превышения предельных цен на лекарственные препараты. По всем выявленным фактам будут приняты меры по привлечению к ответственности в установленном законодательством порядке.

Третьей проблемой, по словам Тугжанова, оказалось то, что отечественное производство покрывает 13% лекарств. 87% лекарств импортируется, а это влияет на их обеспеченность.

На сегодня в Казахстане функционируют более 8 тысяч аптек. По обеспечению лекарствами проведена следующая работа: по противовирусным лекарствам в аптеки уже поступили 70 тысяч упаковок ингавирина. По жаропонижающим: на сегодня на рынок поступило более 800 тысяч упаковок парацетамола, в ближайшие недели ожидается поставка дополнительно 900 тысяч упаковок. По антибиотикам: с конца прошлой недели отечественные производители начали отгрузку более 150 тысяч упаковок азитромицина. В ближайшее время дефицит жаропонижающих и противовирусных препаратов будет решен полностью", - подчеркнул вице-премьер.

Ситуация в каждом регионе по обеспечению лекарствами находится на особом контроле правительства. Ранее аким Алматы рассказал, что было подписано соглашение с фармкомпаниями, определен список из 105 аптек, в которые в приоритетном порядке будут поставлять лекарства. Соглашением предусмотрена обязанность аптек не завышать цены и отпускать лекарства не более трех единиц одного наименования в одни руки.

Обращаем внимание, что не надо заниматься самолечением. При появлении симптомов и недомогания, повышения температуры необходимо обращаться к врачу и получать профессиональные рекомендации по лечению", - обратился к казахстанцам Тугжанов.

С осторожностью относиться к употреблению лекарственных средств призвал министр здравоохранения Алексей Цой.

К сожалению, сейчас наши граждане, поддаваясь ажиотажу, начинают применять иногда по 5-6 видов различных антибиотиков одновременно. Надо не забывать, что все назначения должны согласовываться с врачами, потому что каждое лекарство имеет свой побочный эффект. Соответственно, лекарства имеют еще взаимный эффект, когда они применяются друг с другом, и здесь очень важно, чтобы на здоровье пациента эти препараты не повлияли, надо учитывать конкретные хронические заболевания, сопутствующие - это очень важный момент в плане назначения препаратов. Потому что мы можем себе навредить, принимая эти препараты", - сказал министр.

Он также сообщил о расширении схемы лечения на стационарном уровне.

Мы добавили в клинический протокол новый препарат - фавипиравир, который очень активно применяется в соседних странах, европейском регионе, Японии. Он в ближайшее время поступит для стационарного лечения пациентов, он будет применяться только при тяжелых формах заболевания коронавирусной инфекцией", - отметил Алексей Цой.

По его словам, в ближайшее время Казахстан планирует запустить отечественное производство и обеспечить потребность в данном препарате самостоятельно. Кроме того, на подходе - клиническое исследование по апробации вакцины против коронавирусной инфекции совместно с иностранными специалистами.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки выявили 1403 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них бессимптомно переносят болезнь 814 человек.

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