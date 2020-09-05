Глава Минздрава РК совершил рабочий визит в Туркестанскую область

Туркестан. 4 сентября. Kazakhstan Today - В ходе рабочего визита в Туркестанскую область министр здравоохранения Алексей Цой посетил строящуюся в Туркестане многопрофильную областную больницу на 630 коек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, новое медучреждение будет оборудовано 16 операционными палатами, 13 стационарными и 3 отделениями неотложной помощи. В новую больницу будет трудоустроено около 1500 человек, строительство планируется завершить в 2022 году.

Совместно с руководителем управления здравоохранения региона Маратом Пашимовым министр побывал в ГКП на ПВХ "Туркестанская городская поликлиника", которая рассчитана на 500 посетителей в смену. В организации ПМСП работает 900 человек, создано 18 мобильных групп. Здесь же расположена вирусологическая лаборатория по выявлению коронавирусной инфекций. За время работы в лаборатории провели около 40 тысяч ПЦР-тестов. Алексей Цой смог лично убедиться, что это медучреждение полностью оснащено всем необходимым оборудованием.

Кроме того, глава Минздрава провел встречу с медицинскими работниками, на которой разъяснил основные тезисы послания народу Казахстана, озвученное Касым-Жомартом Токаевым 1 сентября. И поделился планами дальнейшего развития сферы здравоохранения.

Согласно поручения президента, выплата стимулирующих надбавок медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, будет продолжена до конца 2020 года. На эти цели будет дополнительно выделено 150 млрд тенге. Кроме того, глава государства поставил задачу поэтапного повышения заработной платы врачей и сотрудников санитарно-эпидемиологической службы начиная с текущего года. К 2023 году она будет доведена до уровня в два раза выше средней заработной платы в экономике. Данные средства, это более 1,1 трлн тенге предусмотрены в проекте закона "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы", - сообщил Цой.

В завершение визита министр здравоохранения посетил быстровозводимую модульную инфекционную больницу в городе Туркестане. Лечебное заведение рассчитано на 200 коек и готово принимать пациентов с COVID-19 в случае необходимости.

Ранее в рамках рабочего визита по регионам министр здравоохранения Алексей Цой посетил Алматинскую область.

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