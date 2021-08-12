Глава Минздрава сообщил президенту о замедлении роста заболеваемости COVID-19

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе телефонного разговора доложил главе государства о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции , передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Алексея Цоя, в стране наблюдается замедление роста заболеваемости, наметилась тенденция стабилизации эпидемиологической обстановки в столице. Прирост заболеваемости в Казахстане за последнюю неделю составил 10%.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали, что с 1 августа индекс распространенности в стране снижен на 9%, с 1,11 до 1,01. В частности, в Нур-Султане показатель составил ниже единицы, в Алматы число R уменьшилось на 19%. На 10 августа всего развернуто 55 658 инфекционных коек в 328 медицинских объектах, загруженность по стране составляет 54%, средняя загруженность реанимационных отделений - 45%", - сообщает пресс-служба главы государства.

Докладывая о ходе вакцинации, Алексей Цой сообщил, что на сегодняшний день первым компонентом привито 5,9 млн человек, охват подлежащего населения составил 59%, вторым компонентом - около 4,5 млн человек с охватом 45,2% подлежащего населения.





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