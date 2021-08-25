Глава МНЭ озвучил сценарии развития экономики Казахстана на 2022-2026 годы

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства РК рассказал о сценариях развития экономики Казахстана на 2022-2026 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он сообщил, что в зависимости от внешних и внутренних условий разработаны базовый, оптимистический и пессимистический сценарии развития экономики Казахстана на 2022-2026 годы.

Среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4,8%, оптимистическом - 5,0% и пессимистическом - 4,6%. В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. При данном сценарии в 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он ускорится до 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге, а в 2026 году - 119,9 трлн тенге", - сказал Иргалиев.

Расчетный курс доллара при базовом сценарии - 425 тенге.

Ожидается положительный рост во всех базовых отраслях.

Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн.

Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне 60,1 млрд долларов США и к 2026 году увеличится до 79,8 млрд долларов США. Импорт товаров увеличится с 40,8 млрд долларов США в 2022 году до 43,4 млрд долларов США в 2026 году. Сальдо торгового баланса вырастет с 19,3 млрд долларов США до 36,4 млрд долларов США", - проинформировал министр.

Также с учетом данных макроэкономических показателей разработан прогноз бюджетных параметров.

Доходы республиканского бюджета в 2022 году, по прогнозам, составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.

Гарантированный трансферт предлагается определить в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге и в 2024 году - 2,0 трлн тенге и направить на финансирование социальных обязательств.

С учетом этого разработан и на Ваше рассмотрение выносится проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2022-2024 годы. Кроме этого, предлагается в 2022 году привлечь целевой трансферт из Национального фонда в размере 550 млрд тенге, в 2023-2024 годах по 400 млрд тенге ежегодно", - отметил Иргалиев.

Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году.

Не нефтяной дефицит в 2022 году, по прогнозам, составит 8,1% к ВВП с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.

Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге и в 2024 году - 16,0 трлн тенге.

При цене на нефть в 60 долларов США за баррель поступления от нефтяного сектора в Национальный фонд по прогнозам вырастут с 2,5 трлн тенге в 2022 году до 3,0 трлн тенге в 2024 году.

С учетом планируемых трансфертов валютные активы Национального фонда по прогнозам вырастут с 55,3 млрд долларов США в 2022 году до 61,6 млрд долларов США в 2024 году.





$1 = 426 тенге.

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