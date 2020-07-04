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Глава МВД обратился к казахстанцам

03.07.2020, 20:34 25327
Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев обратился к казахстанцам в связи с вводимыми ограничениями, передает Kazakhstan Today. 
 

Уважаемые сограждане! В связи с осложнением ситуации с распространением коронавирусной инфекции, Государственной комиссией принято решение о введении с 5 июля двухнедельных частичных ограничений. В их числе приостановка деятельности отдельных категорий малого и среднего бизнеса, ограничение работы общественного транспорта, ограничение на перемещение граждан в местах массового пребывания людей, а также запрет на проведение массовых мероприятий. Все это делается для того, чтобы не допустить распространения инфекции", - говорится в обращении главы МВД. 

 
При этом он подчеркнул, что будут работать предприятия, продуктовые магазины, аптеки, банки, по сокращенному графику ЦОНы. 
 

Уверен, что наши граждане проявят сознательность и будут соблюдать санитарные и профилактические меры, направленные исключительно на сохранение жизни и здоровья казахстанцев", - отметил Ерлан Тургумбаев. 

 
Министр сообщил, что в этот период органы внутренних дел будут переведены на особый режим несения службы. 
 

В связи с этим Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, не проводить мероприятия с приглашением людей и минимизировать свои контакты. Полицейские продолжат оказывать всестороннее содействие органам здравоохранения и санитарно-эпидемиологическим службам в обеспечении ограничительных мер по локализации распространения коронавируса", - сказал министр внутренних дел. 

 
Он подчеркнул, что важно доверять только официальным источникам информации. Авторы и распространители заведомо ложных сведений будут устанавливаться и привлекаться к ответственности. 
 

Эффективность вводимых ограничений зависят от каждого из нас. Только совместными усилиями, проявляя терпение и понимание, помогая медицинским работникам и полицейским, несущим службу в напряженном режиме, мы сможем противостоять этой угрозе и обеспечить безопасность и охрану здоровья наших граждан!" - сказал Тургумбаев.

 
С 5 июля в Казахстане вводятся ограничительные меры сроком на две недели. На этот период закроются салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, продовольственные и непродовольственные крытые рынки, пляжи, аквапарки, объекты культуры, музеи, выставки. 
 

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