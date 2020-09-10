Глава МВД предложил внести полицейских в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации против CОVID-19

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства Казахстана министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев предложил внести полицейских в список граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

По словам Тургумбаева, полицейские тоже находятся в группе риска, поскольку практически не работают "на удаленке".

Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, в Казахстане для обеспечения потребности страны в вакцине против CОVID-19 уже определены группы риска , подлежащие вакцинации. Среди них лица с хроническими заболеваниями старше 60 лет, медицинские работники и педагоги. Предварительное количество подлежащих вакцинации по республике составляет 2 790 000 человек, что составляет 15% от всего населения, потребуется 5 580 000 доз при двухдозном календаре.

Цой отметил, что в настоящее время Минздрав ведет работу по вероятному закупу российской вакцины "Спутник V", Оксфордской вакцины компании "AstraZeneca", казахстанской вакцины и других.

Мы проводим постоянный мониторинг эпидситуации в стране и в каждом регионе. Разработана методика оценки состояния заболеваемости и прогноза ее развития, которая направлена в регионы. Теперь каждый регион самостоятельно сможет проводить оценку эпидемиологической ситуации до каждого района, с оперативным принятием мер при ее ухудшении", - сказал министр.

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