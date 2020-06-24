Глава управления здравоохранения Алматы прокомментировал сбой работы лабораторий

Алматы. 23 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления здравоохранения города Алматы Камалжан Надыров сообщил, что на текущей неделе будет восстановлена работа лабораторий. Для обеспечения запаса прочности планируется вдвое увеличить количество тестов - до 10 тысяч в сутки, передает Kazakhstan Today.

По ситуации с лабораторной диагностикой в последние дни возникает много вопросов. Ряд наших лабораторий временно вышли из строя по разным причинам. На текущей неделе работа будет возобновлена, также будет введена в эксплуатацию мобильная лаборатория, подаренная городу фондом Булата Утемуратова. Сбой работы лабораторий вызвал определенный резонанс в обществе", - сказал Камалжан Надыров в ходе брифинга.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что планируется открытие новых лабораторий.

Для исключения подобных сбоев в будущем прорабатывается вопрос по наращиванию текущих мощностей и открытию новых лабораторий путем привлечения частных поставщиков", - сказал Надыров.

Он сообщил, что, несмотря на отсутствие у пациентов положительного результата теста, при наличии характерной клинической картины коронавируса, согласно новому протоколу, начинают лечение, не дожидаясь результата тестирования.

Это позволяет нам контролировать процесс лечения и не запускать процесс до грозных осложнений", - пояснил он.

Как сообщил спикер, всего в Алматы 573 аппарата ИВЛ. Ожидается поставка еще 18 аппаратов ИВЛ и 20 портативных аппаратов ИВЛ для скорой медицинской помощи. В распоряжении имеется 107 ИВЛ аппаратов.

По его словам, на сегодняшний день провизорные койки загружены на 90%, инфекционные на 95%. Прорабатывается вопрос открытия дополнительных коек.

Мы рассматриваем варианты открытия до 500 коек на базе Halyk Arena. Также нами рассматривается возможность открытия инфекционного стационара на базе госпиталя АО железнодорожной больницы на 150 коек. Таким образом, к имеющимся 1940 койкам инфекционного профиля дополнительно будет открыто еще 650. При дальнейшем ухудшении ситуации есть возможность увеличить количество коек на базе Halyk Arena еще на 300 коек. Аналогично можно открыть койки на базе Almaty Arena. Все это суммарно позволит развернуть количество инфекционных коек до 3700", - сказал Надыров.

Кроме того, рассмотрят возможность открытия провизорных и инфекционных коек на базе общежитий.

По последним данным, в Алматы зарегистрировано 3429 случаев коронавируса, 2177 человек выздоровели от заболевания, 20 скончались.

Регистрация заболевания от КВИ по возрасту в Алматы: дети до 14 лет - 5,1%, 15-19 лет - 4,7%, 20-29 лет - 35,2%, 30-39 лет- 19,1%, 40-49 лет - 14,6%, 50-59 лет - 12,7%, 60 лет и более - 8,8%. На мониторинге виртуальной инфекционной больницы 2986 человек.

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