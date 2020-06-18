Глава управздрава Нур-Султана: беспечное отношение может вызвать нехватку коек и медработников

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Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова в который раз призвала жителей столицы к соблюдению санитарных норм, передает Kazakhstan Today.

Кисикова отметила, что если жители Нур-Султана не будут соблюдать рекомендуемые санитарные нормы и при необходимости своевременно изолироваться, то в городе "возникнет очень тяжелая ситуация".

Если горожане продолжат вести себя беспечно, то на всех наших врачей и коек не хватит. Не всем будет оказана помощь своевременно… Ваше беспечное отношение может вызвать нехватку не только медицинских работников, но и коек в городе. Халатное отношение не должно нас привести к повторению итальянского сценария, когда пациенты лежали в коридорах, не хватало аппаратов ИВЛ и медработников. Ваше здоровье и здоровье ваших близких в первую очередь зависит от вас", - цитирует Кисикову портал Kazpravda.kz .

Глава управления отметила, что многие жители города недооценивают всю серьезность ситуации с коронавирусной инфекцией.





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