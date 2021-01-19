Система Orphus

Глава ВОЗ заявил об угрозе катастрофического морального провала

18.01.2021 6859
Глава ВОЗ заявил об угрозе катастрофического морального провала
Женева. 18 января. Kazakhstan Today - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе катастрофического морального провала в мире из-за возможного неравномерного распределения вакцин между богатыми и бедными странами, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на последние данные ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 93 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.
 

Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 миллионов доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не двадцать пять миллионов, не двадцать пять тысяч, а просто двадцать пять", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

 
Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех.
 
Тем не менее, в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать "как большая семья" и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания.
 
14 января эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский город Ухань для исследования происхождения коронавируса.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая