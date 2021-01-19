Глава ВОЗ заявил об угрозе катастрофического морального провала

Женева. 18 января. Kazakhstan Today - Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об угрозе катастрофического морального провала в мире из-за возможного неравномерного распределения вакцин между богатыми и бедными странами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на последние данные ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 93 миллиона. Умерли за все время более двух миллионов человек.

Цена <…> будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира. Более 39 миллионов доз вакцины было распространено по крайней мере в 49 странах с более высоким доходом. И только 25 доз попало в страну с самым низким уровнем дохода. Не двадцать пять миллионов, не двадцать пять тысяч, а просто двадцать пять", - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он также выразил уверенность, что в конечном счете вакцин хватит на всех.

Тем не менее, в данный момент, по его мнению, странам следует начать работать "как большая семья" и уделить первоочередное внимание тем, кто наиболее подвержен риску тяжелых заболеваний и смерти вне зависимости от места проживания.

14 января эксперты Всемирной организации здравоохранения прибыли в китайский город Ухань для исследования происхождения коронавируса.

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