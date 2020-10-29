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Главе государства доложили о ходе разработки казахстанской вакцины против COVID-19

28.10.2020 7912
Главе государства доложили о ходе разработки казахстанской вакцины против COVID-19
Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарью, передает Kazakhstan Today. 
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о ходе разработки отечественной вакцины против коронавируса, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как сообщила Кунсулу Закарья, на базе института на пяти платформах ведется работа по созданию вакцин от COVID-19. Разработанная институтом инактивированная вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения и прошла первый этап клинических исследований. В настоящее время в Национальном научном центре фтизиопульмонологии проводится второй этап исследования.
 
Вторая разрабатываемая отечественная субъединичная вакцина против коронавирусной инфекции одобрена ВОЗ и успешно прошла клинические исследования. Материалы этой вакцины находятся в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.
 
Касым-Жомарту Токаеву также рассказали о строительстве на территории НИИ завода по выпуску отечественных иммунных препаратов. Проектная мощность завода составит 60 миллионов доз вакцин в год, что позволит не только охватить отечественный рынок, но и осуществлять экспортные поставки.
 
Президент поддержал предложение по увеличению объема строительства жилья для сотрудников института. На встрече также обсуждались вопросы увеличения заработной платы ученых, привлечения молодых специалистов, а также внесения понятия "временная регистрация вакцины" в нормативно-правовые акты.
 
В завершение встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по вопросу разработки отечественных вакцин. 
 

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