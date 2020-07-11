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Главный инфекционист в США спрогнозировал усиление пандемии коронавируса

10.07.2020, 08:09 4726
Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской Corriere Della Sera заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 

Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", — заявил инфекционист.

 
Он отметил роль ВОЗ в борьбе с распространением вируса. По его словам, организация, несмотря на некоторые недостатки, нужна миру, сообщает РИА Новости.
 
Помимо этого, Фаучи указал на необходимость скоординированных действий всех государств для борьбы с пандемией. Инфекционист признал неизбежность политизации темы коронавируса, но добавил, что это вредит ситуации.
 
В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 12 млн, зафиксировано более 549 тыс. летальных исходов.
 

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