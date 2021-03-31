Главный санитарный врач Алматы внес изменения в постановление о карантине

АЛМАТЫ. 30 МАРТА - Главный государственный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин постановлением №13 от 29 марта внес изменения и дополнения в постановление №12 от 27 марта 2021 года о карантинных мерах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разрешить деятельность субъектов предпринимательства, работающих в пилотном проекте "ASHYQ" согласно списку , опубликованному на сайте акимата города Алматы", - говорится в документе.

Согласно документу, разрешена работа ЦОНов и отделений АО "Казпочта" по записи, без ограничений по времени.

Также разрешена работа объектов общественного питания с обслуживанием посетителей только на летних площадках при заполняемости посадочных мест 50%, но не более 50 мест и строгим соблюдением расстояний между столами 2 метра.

Перевести на дистанционный формат обучения до конца 2020-2021 учебного года студентов ТиПО и вузов без проживания в общежитиях и учащихся общеобразовательных школ, разрешить дежурные классы с 1 по 5 классы включительно (в международных школах с 1 по 7 классы включительно), 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей", - отмечается в постановлении.

Управлению общественного здоровья города Алматы поручено обеспечить готовность пунктов иммунизации населения против COVID-19 в общественных местах с соблюдением алгоритма согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Постановление вступило в силу со дня подписания.

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