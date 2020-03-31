Костанайскую область закроют с 31 марта

Костанай. 30 марта. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Костанайской области проинформировал о мерах и временных ограничениях, передает Kazakhstan Today.

Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло проинформировал о мерах и временных ограничениях при чрезвычайных ситуациях, а именно:

- будет усилена охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспортных служб;

- будет ограничено функционирование крупных торговых объектов, саун, общественных бань;

- деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым пребыванием людей приостанавливается;

- проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных обычаев, религиозных мероприятий запрещается.

Также в Костанайской области введены ограничения на въезд (выезд) на территорию Костанайской области с установлением 10 пунктов пропуска 31 марта с 22.00 часов на республиканских и областных дорогах.

По словам начальника местной полицейской службы Курмета Мажикенова, на блокпостах, помимо полицейских, дежурят медицинские работники. Так, в области с сегодняшнего дня будут временно ограничены маршруты выездов в Акмолинскую, Северо-Казахстанскую, Карагандинскую, Актюбинскую области: однако в эти регионы можно будет выехать, если есть медицинское направление. Автобусные перевозки между районами и городами области полностью прекращаются. Работа блокпостов будет осуществляться под строгим контролем в рамках постановления президента РК по следующим направлениям:

- блокпост №7 расположен на автодороге Екатеринбург - Алматы, на 374-м километре, на пограничном посту "Кайрак";

- блокпост №8 на 180-м километре автодороги Костанай - Курган на пограничном посту "Убаган";

- блокпост №9 - автодорога Костанай - Мамлютка, 245-й километр, в районе поселка Троебратское Узункольского района;

- блокпост №10 - автодорога Екатеринбург - Алматы, 722-й километр, район поселка Севастополь Сарыкольского района;

- блокпост №11 - автодорога Костанай - Сурган, 232-й километр, на границе с Акмолинской областью;

- блокпост №12 - автодорога Джезказган - Петропавловск, 372-й километр;

- Блокпост №13 - автодорога Джезказган - Петропавловск, 300-й километр;

- блокпост №14 - автодорога Торгай - граница Актюбинской области, 85-й километр, район поселка Акшыганак;

- блокпост №15 - автодорога Костанай - Карабутак, 239-й километр, район поселка Жайлыма Камыстинского района;

- блокпост №16 - автодорога Денисовка - граница Российской Федерации, 100-й километр, на пограничном посту "Кондыбай" Житикаринского района.

Ограничения продлятся до конца периода чрезвычайного положения, то есть до 15 апреля.

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