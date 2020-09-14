Главный санврач Алматы подписал новое постановление

Алматы. 13 сентября. Kazakhstan Today - Главный санитарный врач Алматы подписал новое постановление, передает Kazakhstan Today.

С 15 сентября в городе разрешено действовать дежурным 3-4 классам в организациях образования - по заявлениям родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей и строгом выполнении санитарных правил.

Напомним, на данный момент в Алматы работают дежурные 1-2 классы. Были открыты 250 дежурных классов в 102 школах.

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