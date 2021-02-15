Главный санврач Алматы подписал новое постановление

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы подписал новое постановление, которое смягчает карантинные требования, передает Kazakhstan Today.

Текст документа опубликован на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.

В частности, с 15 февраля в городе разрешается деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей. Объекты общественного питания смогут работать до полуночи, но счета надо закрывать до 23.00. Рынки будут работать в будние и выходные дни, заполняемость не более 30 процентов. Такая же заполняемость должна быть в театрах и кинотеатрах. Сауны, SPA и бассейны тоже разрешены.

Также предписано разрешить работу продовольственных и непродовольственных крытых и открытых рынков в штатном режиме в будние и выходные дни при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, усиленного санитарно-дезинфекционного контроля.

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