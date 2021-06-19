Главный санврач Алматы подписал новое постановление

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АЛМАТЫ. 18 ИЮНЯ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) населению необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептики.

Разрешено посещение особо охраняемых природных территорий (государственных, национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 метра.

Разрешено проведение совещаний (заседаний) в режиме офлайн при условии наличия у участников документально подтвержденной вакцинации против COVID-19, за исключением экстренных ситуаций.

Разрешена работа РГКП "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бобек".

Разрешена деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей.

При этом запрещена деятельность объектов общественного питания в учреждениях образования;

Санврач поручил проводить ежемесячное однократное лабораторное обследование сотрудников государственных органов с профилактической целью (акиматов и их структурных подразделений, членов мониторинговых групп, прокуратуры, полиции, ДЧС города Алматы с районными подразделениями, антикоррупционной службы, национальной безопасности, судов, санитарно-эпидемиологической службы, социальной защиты), а также волонтеров и социальных работников по уходу за инвалидами (согласно предоставленным акиматами спискам), работников морга и судебно-медицинской экспертизы), за исключением лиц, имеющих документальное подтверждение о получении полного курса вакцинации против COVID-19 и переболевших КВИ.

По состоянию на 23.59 17 июня в Казахстане зарегистрировано 406 383 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 105.

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