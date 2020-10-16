Главный санврач Алматы продлил запрет на массовые мероприятия

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о дальнейших мерах по предупреждению заболеваний КВИ в Алматы, передает Kazakhstan Today.



В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения города Алматы постановляю:

- акимату города Алматы, субъектам предпринимательства города Алматы независимо от их формы собственности обеспечить; сохранение запрета на проведение следующих массовых мероприятий с участием более 10 человек, за исключением числа лиц, совместно проживающих в доме: семейных, торжественных, и памятных (банкетов, свадеб, проводов невесты, юбилеев, поминок;



- юридическим лицам, субъектам предпринимательства независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности: обеспечить перевод не менее 30% сотрудников на дистанционный формат работы (при штатном расписании более 30 человек);



- управлению общественного здоровья города Алматы в целях разрыва эпидемической цепи передачи коронавируса обеспечить: при наличии условий изоляцию больных КВИ с бессимптомной и легкой формой, а также с неустановленной пневмонией на дому, с выдачей расписки об обязательном исполнении условий соблюдения домашнего карантина;



- управлению жилищной политики: обеспечить возобновление профилактической дезинфекции подъездов и детских площадок многоквартирных домов;



- управлению общественного здоровья города Алматы в целях разрыва эпидемической цепи передачи коронавируса обеспечить: при наличии условий изоляцию больных КВИ с бессимптомной и легкой формой, а также с неустановленной пневмонией на дому, с выдачей расписки об обязательном исполнении условий соблюдения домашнего карантина; установление медицинского наблюдения за контактными лицами с больным с изоляцией на дому (домашний карантин) при наличии условий согласно приложению 36 к постановлению, в случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинный стационар; установление медицинского наблюдения за контактными в течение 14 дней с проведением лабораторного обследования методом ПЦР на 1-й и 14-й день, а также по клиническим показаниям;



- управлению городской мобильности Алматы: обеспечить максимальный выход общественного автотранспорта на все маршруты обслуживания населения города в целях разуплотнения пассажиропотока с продлением работы на линиях до 23.00;



- управлению цифровизации города Алматы обеспечить: определение мест скоплений граждан и передачу информации в межведомственную комиссию по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе.



Ранее эксперты заявили, что всеобщее ношение масок снижает риск заражения до 90%.



Постановлением санврача Северо-Казахстанской области с 16 октября в регионе ужесточают карантин.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства