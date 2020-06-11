Главный санврач Алматы рассказал об эпидемиологической ситуации в городе

Алматы. 10 июня. Kazakhstan Today - Главный государственный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе, передает Kazakhstan Today.

Жандарбек Бекшин отметил необходимость соблюдения противоэпидемиологических мер для противодействия распространению инфекции, сообщается на портале Coronavirus2020.kz

Если будет регистрироваться заболеваемость, мы будем рекомендовать продолжать эти меры. Они не такие уж сложные. Во многих странах вы видите, например, Китай, насколько были жесткие меры, что позволило локализовать ситуацию. С нашей стороны тоже принимаются меры. Мы разработали практически по всем отраслям деятельности (торговля, объекты общепита, образование, промышленность и строительство, культура и спорт) необходимые инструкции для того, чтобы сама администрация и работающие в этих организациях люди могли их соблюдать, что позволит защитить себя, членов семьи и окружающих от вируса", - сказал он.

По его словам, эти требования сохраняются и на сегодня. Ежедневный прирост наиболее высокий был 30 мая - 4,6%, в целом за последнюю неделю ежедневный прирост не превышал 3%.

В связи с этим мы продолжаем эти мероприятия, поскольку устойчивая, стабильная эпидемиологическая ситуация будет зависеть от самодисциплины жителей нашего города и от руководителей организаций, которые должны создать условия для соблюдения регламентированных противоэпидемиологических мероприятий", - добавил Бекшин.

По словам Главного государственного санврача Алматы, вирус может оседать на верхней одежде.

В Алматы мы порекомендовали применять дезинфицирующие тоннели на крупных объектах, таких как рынки, где большая скученность, а также на торговых объектах площадью более 500 и 20 тысяч квадратных метров. Это в плане рекомендации. Их можно устанавливать на основных входах и паркингах. В обязательном порядке отметили, что должны использоваться только зарегистрированные в Казахстане и странах Евразийского экономического союза дезинфицирующие препараты, безопасность которых доказана научными исследованиями", - сказал Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что применение дезинфицирующих тоннелей - это международный опыт. Впервые они были использованы в таких европейских странах, как Германия и Италия, а также в Южной Корее.

Некоторые, возможно, имеют аллергический фон, поэтому могут пройти мимо. Это дезинфицирующее средство, оно особенно нужно тогда, когда выходишь из торгового предприятия, рынка, где большое количество людей и на верхней одежде возможно оседание вируса. С этой целью для дезинфекции применяется этот метод. Сказать о том, насколько это эффективно, такие научные исследования не производились. В условиях того, что это новая форма, мы это внедрили и внедряем. Я считаю, что поскольку это дезинфицирующее средство - то они безопасны, малотоксичные. Поэтому излишняя дезинфекция не помешает, ведь придется возвращаться домой, где, возможно, находятся дети или пожилые члены семьи", - сказал главный госсанврач Алматы.

Кроме того, по его словам, чтобы не допустить массового скопления людей закрыли Капшагай. Он отметил, что скопление людей будет происходить на объектах торговли и на самом побережье, а это недопустимо. Также он подчеркнул, что вода еще холодная.

Конечно, в субботу и воскресенье большое количество наших жителей устремляются на водные глади - это приводит к скоплению в одном месте. Поэтому санитарной службой Алматинской области принято решение выставить мобильные посты для того, чтобы закрыть Капшагайское водохранилище и не допустить массового скопления людей", - сказал Жандарбек Бекшин.

Главный государственный санитарный врач Алматы назвал три группы, которые находятся под пристальным вниманием санитарно-эпидемиологической службы города.

Мы определили все уязвимые ведомства, объекты в городе. В первую очередь, это, конечно, касается медицинских организаций. В целом за весь период с профилактической целью выполнено более 78 тысяч исследований. Это медработники и в ряде случаев пациенты. При этом выявлено 950 лиц с положительным результатом. Второе, конечно, на что мы уделяем внимание при обследовании, это воинский контингент. Мы понимаем, что наши воины проживают в казарменных условиях, при такой концентрации есть высокий риск заражения. Третья группа риска - это медико-социальное учреждение. Вот эти три группы, которые находятся под пристальным вниманием санитарно-эпидемиологической службы города", - сказал он.

В городе на сегодня выполнено более 155 тысяч ПЦР-исследований, а также 27 тысяч экспресс-тестов. В ходе исследований выявлено 2939 зараженных.

По последним данным, в Алматы зарегистрировано 2939 случаев коронавируса, всего в РК - 13 319.

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