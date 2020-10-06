Главный санврач Алматы внес изменения в постановление о поэтапном смягчении ограничительных мер

Алматы. 5 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал новое постановление "О дальнейших мерах по предупреждению коронавирусной инфекции в городе Алматы", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, лица, не являющиеся гражданами РК при отсутствии справки о прохождении теста на КВИ методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы РК, к въезду не допускаются.

В постановлении отмечается, что главный государственный санитарный врач Алматы вправе принимать решение о карантинизации пассажиров, прибывших в Алматы из-за рубежа с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в городе Алматы, стране и мире.

Управлению общественного здоровья Алматы поручено обеспечить изоляцию лиц с повышенной температурой тела независимо от наличия справки в инфекционный стационар для проведения дифференциальной диагностики и лечения.

Граждане, прибывающие из-за рубежа без справки, будут проходить обследование на коронавирус методом ПЦР. Результаты буду выдаваться в течение 8-12 часов с момента доставки проб.

Также внесены изменения и дополнения в постановление о поэтапном смягчении ограничительных мер. В частности, разрешена работа театров с заполняемостью не больше 50% от количества посадочных мест. При этом объект культуры должен зарегистрироваться на портале infokazakhstan.kz.

Продлен режим работы автомоек, СТО, шиномонтажных, ремонта бытовой техники, обувных мастерских, химчисток, прачечных - с 10.00 до 00.00.

Кроме того, объектам общественного питания (столовые, кофейни, кафе и другое), расположенным в отдельно стоящих зданиях, разрешено работать с 05.00 до 00.00 без проведения коллективных мероприятий, а также допускается работа на вынос и доставку в указанное время.

Постановление вступает в силу в 00.00 6 октября.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства