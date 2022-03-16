Главный санврач Казахстана подписала новое постановление

НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА – Постановление "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией среди населения РК" подписала главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, решения об ужесточении карантинных мер в регионах, расположенных в зоне высокого риска ("красная зона"), принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

Решение о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач РК в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "желтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 5 дней после перехода из "красной" зоны в "желтую" или из "желтой" в "зеленую" зону.

Кроме того, в постановлении прописаны требования к объектам оптовой и розничной торговли (хранения) продукции, торгово-развлекательным комплексам (центрам, моллам).

Сообщается, что вход и нахождение на территории торгового объекта без маски не допускаются, за исключением детей до 5 лет.

Также необходимо осуществлять регулярное проветривание рабочих мест и помещений для посетителей.

Администрация объекта и ответственные лица следят за обязательным ношением масок посетителями, работниками.

Отмечается, что собственник торгового объекта обеспечивает установку санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, санитарных узлах, а также в каждом бутике.

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Кроме того, главный санврач подписала постановление "О внедрении проекта Ashyq", в котором прописаны правила реализации проекта Ashyq.

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" и "желтой" зонах, использование мобильного приложения Ashyq на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности", - говорится в документе.