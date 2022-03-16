Главный санврач Казахстана подписала новое постановление

Согласно документу, решения об ужесточении карантинных мер в регионах, расположенных в зоне высокого риска ("красная зона"), принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.
Решение о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач РК в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.
При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "желтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 5 дней после перехода из "красной" зоны в "желтую" или из "желтой" в "зеленую" зону.
Кроме того, в постановлении прописаны требования к объектам оптовой и розничной торговли (хранения) продукции, торгово-развлекательным комплексам (центрам, моллам).
Сообщается, что вход и нахождение на территории торгового объекта без маски не допускаются, за исключением детей до 5 лет.
Также необходимо осуществлять регулярное проветривание рабочих мест и помещений для посетителей.
Администрация объекта и ответственные лица следят за обязательным ношением масок посетителями, работниками.
Отмечается, что собственник торгового объекта обеспечивает установку санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, санитарных узлах, а также в каждом бутике.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, главный санврач подписала постановление "О внедрении проекта Ashyq", в котором прописаны правила реализации проекта Ashyq.
В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" и "желтой" зонах, использование мобильного приложения Ashyq на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности", - говорится в документе.