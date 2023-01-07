Главный госсанврач Казахстана прокомментировала эпидситуацию по COVID-19 в стране

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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в декабре отмечается рост заболеваемости в 2,4 раза по сравнению с ноябрем. В сутки регистрируются до 300 случаев, - В Казахстане в декабре отмечается рост заболеваемости в 2,4 раза по сравнению с ноябрем. В сутки регистрируются до 300 случаев, сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации с 12 августа все регионы находятся в "зеленой" зоне, однако превышение показателя R над единицей наблюдается в 13 регионах страны, что свидетельствует о росте распространения инфекции", - сказала вице-министр.





По ее словам, в настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения доступны 3 вида вакцин: "Казвак", Sinofarm и Pfizer.





Также Есмагамбетова проинформировала, что в стране с начала эпидсезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 2,2 млн случаев ОРВИ и 2284 случая гриппа (грипп В - 2002, А(H3N2) - 14, А(H1N1) - 268). 65% заболевших приходится на детей до 14 лет.





По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ выросла на 10%. В предэпидемический период в октябре по республике против гриппа привито 2,4 млн человек, в том числе детей до 14 лет - 518 тысяч. Также из респираторных вирусных инфекций преобладают риновирусная, РС вирусная и аденовирусная инфекции, которые регистрируются до 30% от положительных образцов", - рассказала она.





Учитывая разгар эпидсезона гриппа и ОРВИ, в предстоящие новогодние праздники в целях профилактики гриппа, ОРВИ и КВИ Есмагамбетова призвала казахстанцев использовать маски в местах массового скопления населения; ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений, особенно с детьми; регулярно проветривать помещения; использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук; ограничить контакты с больными людьми.





При появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы), вызывать врача на дом", - сказала спикер.





Она добавила, что с заболеваниями органов дыхания стационарное лечение получают 15 600 человек, из них с диагнозом ОРВИ - 4600, с гриппом - 17.





Дополнено 28.12.2022, 16.04





В Северо-Казахстанской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.





По данным Петропавловск.news, есть случаи заражения коронавирусом и гриппом. В том числе выявлено 8 лабораторно подтвержденных случаев свиного гриппа.





По информации главного санитарного врача области Асета Жуматаева, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в регионе характеризуется сезонным подъемом заболеваемости. С начала эпидемического сезона (с 1 октября) отмечается рост в 1,5 раза. Чаще всего болеют дети до 14 лет. Они составляют 65% от общего количества.





Регистрируют с 14 октября в регионе и случаи гриппа. Всего лабораторно подтверждены 244 случая гриппа типа В и 11 - типа А, в том числе 8 случаев так называемого свиного гриппа типа H1N1. Среди заболевших зарегистрировано 49 беременных (19%), 78 детей до 14 лет (31%), из них 44 школьника. Больше всего больных - 132 случая выявлено в городе Петропавловске. Возросла заболеваемость и коронавирусной инфекцией.





С нарастанием в области зарегистрировано 46412 случаев КВИ. Только за последние две недели с 13 по 26 декабря заболели 49 человек, хотя двумя неделями ранее за аналогичный период регистрировали только 31 случай. Продолжается вакцинация против ковида. Полным курсом привились больше 321 тысяч человек, или 86,7% процентов от плана, ревакцинировано почти 230 тысяч, или 80,2%. В наличии есть 29 тысяч доз вакцины Sinopharm и около тысячи QazVac.





По пневмании с вирусной этимологией с начала эпидсезона зарегистрировано 474 случая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 27%. В прошлом эпидсезоне было зарегистрировано 373 случая. Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей до 14 лет - 412 случаев, дети до года 102 случая, среди беременных 3 случая.





Санврачи по-прежнему рекомендуют североказахстанцам носить маски в местах большого скопления людей. А также соблюдать меры профилактики ОРВИ, гриппа и КВИ, которые являются идентичными.





Ранее глава Минздрава РК Ажар Гиният отметила, что в настоящее время вирусная инфекция протекает тяжелее.



