06.01.2023, 17:58 5051
Главный госсанврач Казахстана прокомментировала эпидситуацию по COVID-19 в стране
Фото: unsplash.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в стране, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
По сведениям главного госсанврача, в Казахстане эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной. С конца ноября наблюдался рост заболеваемости, в декабре среднесуточное количество заболевших составило до 200 случаев КВИ+ и до 10 случаев КВИ-.
Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаев выявлена циркуляция варианта омикрон COVID-19.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика и все регионы находятся в зеленой зоне. По республике и в 19 регионах за исключением Павлодарской области показатель распространенности инфекции (R) ниже единицы.
Также она рекомендовала своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, использовать маски в местах массового скопления населения, ограничить посещение мест массового скопления людей, использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук.
Учитывая множество запросов СМИ о введении дополнительных ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в стране и мире, в Казахстане введение каких либо ограничительных мер, как при въезде в страну, так и при выезде в любые страны мира, в том числе в КНР, не планируется", - отметила главный госсанврач РК.
По данным Минздрава, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 211 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+).
На 6 января лечение от КВИ продолжают получать 2589 человек (2410 КВИ+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится - 283 пациента, на амбулаторном - 2306 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса цербер циркулирует в Казахстане.
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28.12.2022, 11:24 33801
В 2,4 раза выросла заболеваемость коронавирусом за месяц в Казахстане
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в декабре отмечается рост заболеваемости в 2,4 раза по сравнению с ноябрем. В сутки регистрируются до 300 случаев, сообщила вице-министр здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации с 12 августа все регионы находятся в "зеленой" зоне, однако превышение показателя R над единицей наблюдается в 13 регионах страны, что свидетельствует о росте распространения инфекции", - сказала вице-министр.
По ее словам, в настоящее время в Казахстане для вакцинации и ревакцинации населения доступны 3 вида вакцин: "Казвак", Sinofarm и Pfizer.
Также Есмагамбетова проинформировала, что в стране с начала эпидсезона (с 1 октября 2022 года) зарегистрировано 2,2 млн случаев ОРВИ и 2284 случая гриппа (грипп В - 2002, А(H3N2) - 14, А(H1N1) - 268). 65% заболевших приходится на детей до 14 лет.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость ОРВИ выросла на 10%. В предэпидемический период в октябре по республике против гриппа привито 2,4 млн человек, в том числе детей до 14 лет - 518 тысяч. Также из респираторных вирусных инфекций преобладают риновирусная, РС вирусная и аденовирусная инфекции, которые регистрируются до 30% от положительных образцов", - рассказала она.
Учитывая разгар эпидсезона гриппа и ОРВИ, в предстоящие новогодние праздники в целях профилактики гриппа, ОРВИ и КВИ Есмагамбетова призвала казахстанцев использовать маски в местах массового скопления населения; ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений, особенно с детьми; регулярно проветривать помещения; использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук; ограничить контакты с больными людьми.
При появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы), вызывать врача на дом", - сказала спикер.
Она добавила, что с заболеваниями органов дыхания стационарное лечение получают 15 600 человек, из них с диагнозом ОРВИ - 4600, с гриппом - 17.
Дополнено 28.12.2022, 16.04
В Северо-Казахстанской области наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ.
По данным Петропавловск.news, есть случаи заражения коронавирусом и гриппом. В том числе выявлено 8 лабораторно подтвержденных случаев свиного гриппа.
По информации главного санитарного врача области Асета Жуматаева, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в регионе характеризуется сезонным подъемом заболеваемости. С начала эпидемического сезона (с 1 октября) отмечается рост в 1,5 раза. Чаще всего болеют дети до 14 лет. Они составляют 65% от общего количества.
Регистрируют с 14 октября в регионе и случаи гриппа. Всего лабораторно подтверждены 244 случая гриппа типа В и 11 - типа А, в том числе 8 случаев так называемого свиного гриппа типа H1N1. Среди заболевших зарегистрировано 49 беременных (19%), 78 детей до 14 лет (31%), из них 44 школьника. Больше всего больных - 132 случая выявлено в городе Петропавловске. Возросла заболеваемость и коронавирусной инфекцией.
С нарастанием в области зарегистрировано 46412 случаев КВИ. Только за последние две недели с 13 по 26 декабря заболели 49 человек, хотя двумя неделями ранее за аналогичный период регистрировали только 31 случай. Продолжается вакцинация против ковида. Полным курсом привились больше 321 тысяч человек, или 86,7% процентов от плана, ревакцинировано почти 230 тысяч, или 80,2%. В наличии есть 29 тысяч доз вакцины Sinopharm и около тысячи QazVac.
По пневмании с вирусной этимологией с начала эпидсезона зарегистрировано 474 случая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост на 27%. В прошлом эпидсезоне было зарегистрировано 373 случая. Наибольшее количество заболевших отмечается среди детей до 14 лет - 412 случаев, дети до года 102 случая, среди беременных 3 случая.
Санврачи по-прежнему рекомендуют североказахстанцам носить маски в местах большого скопления людей. А также соблюдать меры профилактики ОРВИ, гриппа и КВИ, которые являются идентичными.
Ранее глава Минздрава РК Ажар Гиният отметила, что в настоящее время вирусная инфекция протекает тяжелее.
Напомним, в Караганде, заболев простудой, скоропостижно скончалась второклассница.
15.12.2022, 16:05 71066
Вернуть масочный режим в связи с ростом заболеваемости коронавирусом предлагает Минздрав
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане заболеваемость КВИ выросла на 21% за последнюю неделю, с 1001 случая в неделю до 1283 случаев, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
По ее словам, рост заболеваемости наблюдается с начала ноября.
Регистрируется до 235 случаев КВИ+ и до 40 случаев КВИ- в сутки", - отметила министр.
При этом, по ее словам, все регионы находятся в "зеленой" зоне. Однако в 15 регионах показатель R выше 1, что свидетельствует о росте распространения инфекции.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача (ГСД) при показателе R выше 1 рекомендуется носить маски в общественных местах и необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди населения", - отметила министр.
По данным Минздрава, в республике подтверждена циркуляция варианта штамма омикрон.
Занятость инфекционных коек по республике составляет 13% (296 из 2136), реанимационных - 3% (12 из 352 коек).
Еще раз хочу обратить внимание, что недостаточная работа по своевременной ревакцинации подлежащего контингента способствует накоплению неиммунной прослойки населения, регистрации более тяжелых форм заболевания, а при наличии сопутствующих заболеваний и летальных исходов. В этой связи прошу поручить МИО активизировать ревакцинацию подлежащих групп и информационно-разъяснительную работу среди населения", - сказала министр на заседании МВК.
Она призвала активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против КВИ, обеспечить должное хранение поступающих вакцин и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о важности ревакцинации.
Ранее сообщалось,что на севере Казахстана растет заболеваемость скарлатиной и коронавирусом.
13.12.2022, 18:01 77061
Заболеваемость скарлатиной и коронавирусом растет в СКО
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Петропавловск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Случаи скарлатины выявлены почти во всех районах Северного Казахстана, однако санврачи утверждают, что вспышки заболевания нет, сообщил во время брифинга региональной службы коммуникаций главный санитарный врач региона Асет Жуматаев.
По данным санэпидемиологов, за 11 месяцев текущего года в регионе выявлено 522 случая заболеваемости скарлатиной. 94% от всех заболевших составляют дети до 14 лет. Больше всего (415 человек) болеют в городе Петропавловске. При этом в аналогичном периоде прошлого года по области было выявлено всего 45 случаев", - сообщает "Петропавловск.news".
По словам главного санврача региона, все случаи в основном протекают в легкой форме.
При данном заболевании на карантин закрываются только группы, где есть дети до 6 лет, школьные классы на карантин не закрывают. Контактные лица не изолируются. Сегодня закрыты группы в трех дошкольных учреждениях. Больные лечатся амбулаторно под наблюдением медработника. Госпитализируют только малышей до двух лет и детей при сопутствующих заболеваниях и эпидпоказаниям, если нет возможности изолировать ребенка в детском доме или доме ребенка", - рассказал санврач.
Симптомы скарлатины схожи с простудой и гриппом: повышение температуры, боль в горле, слабость, головная боль, иногда тошнота и рвота. Отличительной чертой заболевания является мелкая сыпь на фоне покраснения кожи. Однако, по словам Асета Жуматаева, заболевание иногда протекает атипично. Поэтому определить его может только медицинский работник. Инкубационный период скарлатины длится до 10 дней.
В то же время на севере Казахстана растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Только за последние две недели было выявлено 35 случаев заболевания, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам Жуматаева, на 13 декабря в Северо-Казахстанской области был зарегистрирован 46 361 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Он подчеркнул, что самым эффективным методом профилактики по прежнему считается вакцинация и ревакцинация от КВИ. Пока регион находится в зеленой зоне. Но санврачи все же рекомендуют жителям области и города носить маски в местах массового скопления населения и во всех видах транспорта.
11.12.2022, 10:05 86426
В Казахстане 180 человек заболели коронавирусом за последние сутки
На 9 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 180 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 662 случая заболевания.
По данным Минздрава РК, на 11 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1849 человек (1 635 КВИ+ и 214 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1586 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациентa, на аппарате ИВЛ - 3 пациентa.
10.12.2022, 09:46 90311
В Казахстане 203 человека заболели коронавирусом за последние сутки
На 8 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ
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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусом (ПЦР+). Всего с начала пандемии - 1 398 264 случая, информирует Министерство здравоохранения РК.
На 8 декабря зафиксирован один летальный случай от КВИ.
Кроме того, по данными Минздрава, 13 казахстанцев заболели пневмонией с признаками коронавируса (ПЦР-).
На 10 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1725 человек (-1 510+ и 215 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1462 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
09.12.2022, 08:39 95356
В Казахстане за сутки более 200 человек заболели коронавирусом
Выявлено 13 случаев заболевания коронавирусной пневмонией
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Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 203 случая заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 264 случая заболевания.
По данным Минздрава РК, на 9 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1667 человек (1460 КВИ+ и 207 КВИ-), из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном лечении - 1404 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.
За 7 декабря выявлено 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса.
08.12.2022, 08:53 100676
В Казахстане за сутки выявлено 219 случаев заболевания коронавирусом
За 6 декабря в РК выявлено 18 случаев заболевания коронавирусной пневмонией
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 219 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 398 061 случай заболевания.
По данным Минздрава РК, на 8 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1556 человек (1348 КВИ+ и 208 КВИ-), из них в стационарах находится 234 пациента, на амбулаторном уровне - 1322 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
За 6 декабря в РК выявлено 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). Летальных случаев не зарегистрировано.
07.12.2022, 09:48 103361
В Казахстане за сутки 175 человек заболели коронавирусом
За 5 декабря зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 175 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), с начала пандемии - 1 397 842 случая заболевания.
По данным Минздрава РК, на 7 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1447 человек (1255 КВИ+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находится 203 пациента, на амбулаторном уровне - 1244 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациента, на аппарате ИВЛ - 4 пациентa.
За 5 декабря зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).
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