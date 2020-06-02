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Главный санврач на транспорте: блокпосты могут вернуться при ухудшении ситуации

01.06.2020, 16:25 10936
Главный санврач на транспорте: блокпосты могут вернуться при ухудшении ситуации
Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Блокпосты могут быть локально вновь установлены в регионах при ухудшении эпидемиологической ситуации. Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент агентства.
 

Блокпосты на определенном этапе были сдерживающим элементом нераспространения коронавирусной инфекции. Но ситуация меняется, мы должны уже жить в новых реалиях. Свою миссию блокпосты выполнили. Мы уже переходим на другой этап, и больший акцент нужно делать на ограничительные мероприятия", - сказал Садвакас Байгабулов.

 
При этом он отметил, что в случае ухудшения ситуации блокпосты вернутся.
 

В случае резкого ухудшения они могут восстановиться в отдельно взятых регионах. Сейчас мы сняли блокпосты между областными центрами, но внутри областей локально они остались ввиду сложной ситуации по коронавирусной инфекции", - подчеркнул санврач на транспорте.

 
Напомним, что в ночь на 1 июня в РК были сняты блокпосты, которые функционировали с 19 марта в рамках объявленного в РК чрезвычайного положения.
 
В Казахстане на сегодняшний день выявлено 11 308 случаев заражения коронавирусом, 41 человек скончался от инфекции.
 

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