Главный санврач на транспорте подписала новое постановление

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач на транспорте Жанар Уразалина подписала новое постановление, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Акимам областей, Алматы, Нур-Султана, Шымкента, собственникам водного транспорта, правоохранительным и иным уполномоченным органам поручено обеспечить запрет на эксплуатацию водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы, лодки, катамараны, водные мотоциклы и другие), используемые в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах в регионах, расположенных в красной зоне до особого распоряжения.

Документ вступает в силу со дня подписания.

По состоянию на 23.59 18 июля в Казахстане подтверждено 494 222 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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