Главный санврач ответила на вопрос о требовании по ношению масок на улице

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - В соответствии с постановлением главного государственного санврача, ношение защитных масок на улице обязательно. Об этом сегодня на брифинге с СЦК сообщила главный санврач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент агентства.

На сегодня в условиях карантина требование ношения масок, как в закрытых помещениях, так и на воздухе обязательны. С учетом этого предъявляются требования и привлекаются к ответственности граждане Казахстана, которые их не выполняют", - сообщила Есмагамбетова.

Она отметила, что документально это требование закреплено в 43-м постановлении главного государственного санврача от 26 июня, где расписан алгоритм использования и утилизации средств индивидуальной защиты.

Там предписывается ношение масок в закрытых помещениях и на улицах. В санитарных правилах также есть требование по ношению масок", - отметила Есмагамбетова.

Она также подчеркнула, что на сегодня уже доказана эффективность ношения масок для профилактики передачи коронавирусной инфекции.

На сегодня уже никто не сомневается в высокой заразности коронавирусной инфекции. Основные три меры защиты и профилактики коронавируса - это ношение масок, социальная дистанция и гигиена рук", - отметила санврач.

Кроме того, она сослалась на данные ВОЗ, согласно которым инфекция может передаваться через загрязненные руки, которыми люди непроизвольно, но часто касаются своего лица. Маска также является защитой от касания руками носа и губ.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди проинформировал о том, что четверть всех привлеченных к административной ответственности за несоблюдение карантинного режима граждан привлекается за нарушение именно масочного режима.

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