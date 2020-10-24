Главный санврач подписал новое постановление об усилении мер по борьбе с COVID-19

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач РК подписал постановление "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, все прибывающие авиарейсами из-за рубежа при пересечении госграницы обязаны предоставить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, полученную не более чем за три дня до прилета. Исключение делается только для детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц, правительственных делегаций РК; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих по приглашению МИДа; сотрудников диппредставительств, аккредитованных в РК; экипажей авиакомпаний.

Прибывшие граждане РК и лица, имеющие вид на жительство в РК, при отсутствии справки изолируются в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. При положительном результате их госпитализируют в инфекционный стационар.

Пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения.

Сотрудники дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в РК, и члены их семей, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 по месту проживания/пребывания.

Также, согласно постановлению, водители, осуществляющие международные грузовые перевозки, следующие транзитом через территорию Республики Казахстан, проходят термометрию и анкетирование.

Водители, осуществляющие международные грузовые перевозки в двустороннем сообщении по территории РК и владельцы грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность (при представлении документов, подтверждающих осуществление сельскохозяйственной деятельности), а также лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте, проходят термометрию, анкетирование и лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. После забора материала для лабораторного обследования на COVID-19 они смогут продолжить следовать по маршруту до места назначения. При получении положительного результата обследования на COVID-19 информация передается в областной департамент СЭС, на территории которого в настоящее время находится прибывший, согласно маршрутному листу, указанному в анкете. Там обеспечивают медицинский осмотр прибывшего и при наличии признаков COVID-19 его госпитализируют в инфекционный стационар. При отсутствии признаков COVID-19 перевозчик должен по прибытию до места назначения обратиться в организацию ПМСП.

В автомобильных пунктах пропуска через государственную границу также будет проводиться санитарно-карантинный контроль с обязательной термометрией.

Руководителям авиакомпаний предписывается не допускать к посадке на борт воздушного судна пассажиров, не являющихся гражданами РК, при отсутствии справки на COVID-19.

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