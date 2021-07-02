Главный санврач подписал постановление об ограничении допуска на работу невакцинированных сотрудников

Фото автора Artem Podrez: Pexels

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Главный государственный санврач Казахстана Ерлан Киясов подписал постановление об ограничении допуска на работу невакцинированных сотрудников. Документ вступает в силу со 2 июля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению, акимы областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, центральные госорганы должны обеспечить ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

Норма распространяется на следующие организации и объекты:

- объекты по оказанию услуг населению: центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО "Казпочта", банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, SPA и массажные салоны / центры / кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервисы по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты;

- объекты оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

- объекты культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

- объекты в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

- организации, осуществляющие пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций / автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

- организации образования и воспитания, в том числе образовательные развивающие и коррекционные центров (для взрослых и детей), учебно-производственные комбинаты и другие внешкольные организации;

- объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома / базы / зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

- объекты общественного питания, в том числе, размещенные в организованных коллективах, а также осуществляющие доставку еды, стрит-фуды;

- медико-социальные объекты всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

- организации здравоохранения, в том числе лаборатории;

- аптечные организации;

- объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);

- организации, оказывающие услуги экскурсионной деятельности;

- объекты досуга, развлекательные игровые объекты (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры / парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);

- объекты связи и телекоммуникаций.

Также постановлением предусмотрено обязательное ПЦР-тестирование (один раз в семь дней) для невакцинированных работников вышеперечисленных организаций (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев).

Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, НПП "Атамекен", нацкомпаниям, руководителям организаций необходимо организовать для сотрудников в вышеперечисленных сферах:

- в срок до 15 июля 2021 года - проведение профилактических прививок первым компонентом, а в срок до 15 августа 2021 года - вторым компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних трех месяцев);

- усилить информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок;

- ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших в течение последних трех месяцев).

Работодатель и невакцинированный сотрудник будут привлекаться к административной ответственности за нарушение требований постановления после 15 августа.

Мы даем время организациям, руководителям в сфере услуг обеспечить вакцинацию первым компонентом - до 15 июля и вторым - до 15 августа. После 15 августа, согласно Административному кодексу, будут налагаться штрафы", - пояснил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства