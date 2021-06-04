Главный санврач РК подписал новое постановление

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №26 от 3 июня "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно документу, главный санврач РК постановил масштабировать реализацию проекта Ashyq на все регионы РК на таких объектах предпринимательства, как:

1) фитнес-клубы, включая йога-центры;

2) СПА-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;

5) боулинг-клубы;

6) кинотеатры;

7) театры и филармонии;

8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;

9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

10) бильярдные клубы;

11) концертные залы;

12) добровольных участников;

13) караоке;

14) выставки;

15) океанариум;

16) марафоны;

17) спортивные мероприятия со зрителями;

18) аэропорты Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Туркестана;

19) аэропорты Актау и Костаная (с 7 июня 2021 года);

20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

21) детские развлекательные центры (крытые);

22) цирки;

23) отели, гостиницы.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 2 июня в Казахстане подтверждено 390 376 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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