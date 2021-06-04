Главный санврач РК подписал новое постановление

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №26 от 3 июня "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно документу, главный санврач РК постановил масштабировать реализацию проекта Ashyq на все регионы РК на таких объектах предпринимательства, как:
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
2) СПА-центры;
3) сауны, бассейны;
4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
5) боулинг-клубы;
6) кинотеатры;
7) театры и филармонии;
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;
9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
10) бильярдные клубы;
11) концертные залы;
12) добровольных участников;
13) караоке;
14) выставки;
15) океанариум;
16) марафоны;
17) спортивные мероприятия со зрителями;
18) аэропорты Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Туркестана;
19) аэропорты Актау и Костаная (с 7 июня 2021 года);
20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
21) детские развлекательные центры (крытые);
22) цирки;
23) отели, гостиницы.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
По состоянию на 23.59 2 июня в Казахстане подтверждено 390 376 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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