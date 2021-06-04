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Главный санврач РК подписал новое постановление

03.06.2021 13015
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление №26 от 3 июня "О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, главный санврач РК постановил масштабировать реализацию проекта Ashyq на все регионы РК на таких объектах предпринимательства, как:
 
1) фитнес-клубы, включая йога-центры;
 
2) СПА-центры;
 
3) сауны, бассейны;
 
4) компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
 
5) боулинг-клубы;
 
6) кинотеатры;
 
7) театры и филармонии;
 
8) объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;
 
9) межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
 
10) бильярдные клубы;
 
11) концертные залы;
 
12) добровольных участников;
 
13) караоке;
 
14) выставки;
 
15) океанариум;
 
16) марафоны;
 
17) спортивные мероприятия со зрителями;
 
18) аэропорты Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Туркестана;
 
19) аэропорты Актау и Костаная (с 7 июня 2021 года);
 
20) лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
 
21) детские развлекательные центры (крытые);
 
22) цирки;
 
23) отели, гостиницы.
 
Постановление вступает в силу со дня подписания.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 
По состоянию на 23.59 2 июня в Казахстане подтверждено 390 376 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 

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