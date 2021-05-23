Главный санврач РК постановил масштабировать реализацию проекта Ashyq на все регионы страны

НУР-СУЛТАН. 22 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал новое постановление, согласно которому реализация проекта Ashyq будет масштабирована на все регионы страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно постановлению, проект Ashyq должен быть внедрен во всех регионах страны на следующих объектах:





- фитнес-клубы, включая йога-центры;

- СПА-центры;

- сауны, бассейны;

- компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;

- боулинг-клубы;

- кинотеатры;

- театры и филармонии;

- объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;

- межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

- бильярдные клубы;

- концертные залы;

- добровольные участники;

- караоке;

- выставки;

- океанариум;

- спортивные мероприятия со зрителями;

- аэропорт города Нур-Султана;

- аэропорт города Алматы;

- аэропорт городов Шымкента и Туркестана (с 31 мая 2021 года), городов Актау и Костаная (с 7 июня 2021 года);

- лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.

Постановлением также определены алгоритмы включения новых участников в проект Ashyq; принятия мер при выявлении посетителей с "желтым / красным" статусом; исключения недобросовестных участников из проекта, а также критерии ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте.





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