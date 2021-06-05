Главный санврач Шымкента подписал новое постановление

ШЫМКЕНТ. 4 ИЮНЯ - Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал новое постановление, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В постановлении указан график работы участников проекта Ashyq. Объекты общественного питания работают с 07.00 до 02.00 при заполняемости до 50%, но не более 70 мест.

Летние площадки, сауны, бани, СПА-центры по Ashyq работают в обычном режиме. Фуд-кортам, участвующим в проекте Ashyq разрешено работать с 10.00 до ноля часов при заполняемости до 30%, но не более 50 мест.

Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, боулинги, цирки смогут работать при заполняемости не более 50%.

Банкетным залам разрешено работать с ограничением работы с 07.00 до 02.00 при обеспечении площади не мене 4 квадратных метров на одного человека для проведения поминок при заполняемости не более 50%, но не более 70 человек.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

Ранее главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев подписал новое постановление.

По состоянию на 23.59 3 июня в Казахстане подтверждено 391 695 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1319 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Шымкенте - 46.

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