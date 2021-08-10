Главный санврач Шымкента внес поправки в постановление о карантине

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ШЫМКЕНТ. 9 АВГУСТА - Внесены изменения и дополнения в постановление главного государственного санитарного врача Шымкента, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с поправками, открытые рынки (продуктовые, непродуктовые, ярмарки) смогут работать с ограничением по времени с 07.00 до 17.00 с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

Крытые рынки смогут работать только в рамках проекта Ashyq с 07.00 до 17.00, а "Лидеры" - до 19.00 с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье.

Объекты общественного питания в помещении по типу ресторанов, кафе и кофеен также работают только в рамках проекта Ashyq. График работы - с 07.00 до 22.00, участники со статусом "Лидер" до ноля часов при заполняемости не более 30%, только при функционировании приточно-вытяжной вентиляции и рециркуляции воздуха, с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

Объекты общепита по типу столовых работают только в рамках Ashyq с 07.00 до 22.00, а участники со статусом "Лидер" - до ноля часов, при заполняемости не более 50 мест, с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

ТРЦ, торговые дома и торговые сети работают в рамках проекта Ashyq. Их график работы - с 07.00 до 22.00, участники со статусом "Лидер" - до ноля часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

Театры, кинотеатры, концертные залы и филармонии тоже работают в рамках проекта Ashyq при заполняемости не более 30%, с 07.00 до 22.00, участники со статусом "Лидер" - до ноля часов с приостановлением работы в субботу и воскресенье.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке

По состоянию на 23.59 8 августа в Казахстане подтверждено 641 885 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрирован 7671 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Шымкенте - 565.

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