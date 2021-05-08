Главный санврач страны подписал изменения по срокам вакцинации

НУР-СУЛТАН. 7 МАЯ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов внес изменения в постановление касательно сроков получения вакцины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вакцинацию проводят в два этапа: вначале компонентом I в дозе 0,5 миллилитра, затем, через 45 дней без учета дня вакцинации, - компонентом II в дозе 0,5 миллилитра; при этом в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемых допускается проведение вакцинации компонентом II "Гам-КОВИД-Вак" в период с 21 дня до 90 дней", - говорится в постановлении.

Кроме того, согласно документу, в аэропортах Алматы и Нур-Султана внедряется система пропуска по мобильному приложению Ashyq.

Аэропорт города Нур-Султана с 12 мая 2021 года, аэропорт города Алматы с 21 мая 2021 года", - сказано в документе.





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