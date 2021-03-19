Главный санврач ЗКО выпустил новое постановление

Уральск. 18 марта. Kazakhstan Today - В соответствии с постановлением №8 от 18 марта в выходные дни не будут работать и крытые, и открытые продовольственные и непродовольственные рынки, передает Kazakhstan Today.

В субботу и воскресенье будут закрыты фитнес-центры, сауны, СПА и торговые дома (супермаркеты, аптеки, салоны красоты, химчистки, цветочные магазины, фотосалоны, банки и банкоматы, расположенные внутри, продолжат работу) .

Отдельно стоящим непродовольственным магазинам разрешено работать с 09.00 до 18.00 ежедневно. Общественный транспорт будет работать в прежнем режиме.

Дети 1-5 классов включительно, а в международных школах - до 7 класса включительно, будут обучаться в дежурных классах по заявлению родителей при соблюдении заполняемости класса не более 15 человек.

Комбинированное обучение в течение 6 дней в неделю для выпускных классов (9,11(12) классы: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном. В классе так же не более 15 человек, соблюдение дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, санобработка кабинетов и маски). Индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек остаётся на усмотрение администрации школ.

Постановление начнёт действовать с 20 марта.

По состоянию на 23.59 17 марта в Казахстане подтверждено 227 953 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1186 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 227 953 случая, из них в ЗКО - 13 997 (+64).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства