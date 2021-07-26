Главсанврач Алматы подписал новое постановление

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АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление от 23 июля, согласно которым в парках можно гулять без ограничений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановление от 23 июля, начиная с 26 июля, запрещало прогулки в парках и пешеходных зонах Алматы (Арбат по улице Панфилова и улице Жибек Жолы) в выходные и праздничные дни, а также после 17.00 в будни.

На брифинге выяснилось, что "произошла опечатка".

Согласно внесенным изменениям, этот пункт из постановления исключен.

Гипермаркетам и супермаркетам разрешено работать в штатном режиме. В предыдущем постановлении говорилось о запрете работы в выходные и праздничные дни для ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, в будние дни объектам, не являющимся участниками проекта Ashyq, предписывалось работать с 07.00 до 17.00, участникам Ashyq - с 07.00 до 20.00.

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