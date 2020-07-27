Главврач многопрофильной больницы Нур-Султана скончался от коронавируса

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Директор Городской многопрофильной больницы №2 Нур-Султана, кандидат медицинских наук, врач-уролог высшей квалификационной категории Иван Ли скончался от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

25 июля в возрасте 60 лет в борьбе с коронавирусом безвременно ушел из жизни директор Городской многопрофильной больницы №2 Нур-Султана. Иван Иванович был не только великолепным профессионалом, врачом-урологом, но и грамотным руководителем. Под талантливым руководством Иван Ивановича впервые в Республике Казахстан успешно организована в сентябре - ноябре 2018 года процедура слияния двух крупных стационаров: Городской больницы №2 с Перинатальным центром №1 столицы", - сообщается на сайте больницы.

Иван Ли начал трудовой путь в медицине в 1978 году, когда поступил в Карагандинский Государственный медицинский институт и параллельно работал санитаром в больнице. С 3 курса он работал медбратом хирургического отделения, а уже после окончания института - врачом хирургом в центральной районной больнице поселка Молодежный Карагандинской области.

Иван Иванович всегда отмечал, что ключевым этапом своей жизни является поступление в клиническую ординатору на кафедру урологии Алматинского института усовершенствования врачей под руководством профессора А.Ю. Свидлера. Так в последующем стал врачом урологом и работал в первой Городской больнице Караганды", - говорится в сообщении.





В 1991 году, после окончания ординатуры, стал заведующим урологическим отделением Центральной городской больницы Алматы, далее стал главным внештатным урологом Алматы (1993-1996). В период с 1991 по 2014 годы Иван Ли руководил различными медицинскими учреждениями Алматы: Городским онкологическим диспансером, Городской больницей №1, Лечебно-диагностическим центром, Городской больницей №7, Региональным диагностическим центром. А также занимался общественной деятельностью, был депутатом маслихата Алматы IV-V созывов.

С 1 апреля 2016 года являлся главным врачом Городской многопрофильной больницы №2 акимата Нур-Султана. За это время был награжден Благодарственным письмом от НДП "Нур Отан" (2016 год), Почетной грамотой акима Астаны (2017 год), Почетной грамотой министра здравоохранения (2018 год). В 2018 году получил первую медицинскую премию "Алтын Шипагер" как самый эффективный менеджер здравоохранения среди медицинских организаций Астаны. Также за свою трудовою деятельность награжден орденом "Курмет" (2013 год), нагрудным знаком "Денсаулык сактау ісіне коскан улесі ушін", медалью "Казакстан Республикасыный тауелсіздігіне 20 жыл". Указом №355 президента РК от 20 июня 2020 года за самоотверженный и кропотливый труд по охране здоровья граждан награжден орденом "Парасат".

Иван Иванович является примером талантливого руководителя не только для сотрудников больницы, но и в целом для медицины Республики Казахстан. Коллеги его уважали за профессионализм и человеческие качества как доброта, милосердие, сострадание. На его счету сотни спасенных жизней, тысячи благодарных пациентов. За его плечами большой опыт врачебной и организационной деятельности, за свою трудовую деятельность воплотил свою мечту - любовь к человечеству, любовь к профессии и труду. Постоянно имел большие идеи и планы, новшества, успешно их реализовывал! Своим примером и положительной энергетикой заряжал своих коллег и свой коллектив, добиваясь с успехом результатов, казалось бы, недостигаемого!" - отмечает коллектив больницы.

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