Петропавловск. 9 октября. Kazakhstan Today - Город Булаево Северо-Казахстанской области закрыли на карантин, передает Kazakhstan Today.

С 9 октября Булаево Северо-Казахстанской области закрывают на карантин с ограничительными мерами, идентичными тем, что были весной для предотвращения массового заражения коронавирусной инфекцией, сообщает информационное агентство Петропавловск.news со ссылкой на акимат района имени Магжана Жумабаева.

Ограничительные мероприятия с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения вводятся с ноля часов 9 октября.

Запрещены пассажирские перевозки официальными, неофициальными частными перевозчиками между городом Булаево и другими селами района Магжана Жумабаева и городом Петропавловском.

Жителям города Булаево: 1) ограничить выход жителей из квартир (домов) с 22.00 до 6.00 (исключение: на работу и за медицинской помощью), в остальное время за исключением в ближайший магазин, аптеку, вынос мусора и на работу;

2) запретить визиты соседей, знакомых, родственников, коллег;

3) установить ограничения на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых после 19.00;

4) гражданам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции; 5) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка и т.д.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций, путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

6) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопление более 30 человек (в основном членов семьи), с сохранением дистанции не менее 2 метров.

С ноля часов 9 октября запрещен въезд в город Булаево и выезд из него с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции СОVID-19 (разрешается въезд в места постоянного проживания и выезд из мест постоянного проживания до ноля часов 10 октября 2020 года), за исключением транзитного грузового автотранспорта, а также грузового автотранспорта с продовольственными сельскохозяйственными и иными товарами для нужд населения.

Устанавливаются границы территории города Булаево, определены пункты въезда в город Булаево и выезда из него с учетом обеспечения доступности и бесперебойной работы аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи. При этом будет действовать "зеленый коридор" для ввоза в город Булаево товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, средств защиты и гигиены, сельскохозяйственной продукции.

Приостанавливается деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, за исключением государственных органов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, объектов общественного питания, СМИ, СТО, объектов ритуальных услуг, продуктовых магазинов, специализированных магазинов по реализации дезинфицирующих средств, строительных материалов, авто- и сельхоззапчастей, аптек, торговых объектов площадью до 500 квадратных метров, объектов торговли свыше 500 квадратных метров, ограничить режим работы с 09.00 до 16.00 с соблюдением санитарных норм, масочного режима и наполняемости не более 1 человека на 5 квадратных метров, а также организаций жизнеобеспечения деятельности, определяемых комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при акимате района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Субъектам (объектам) предпринимательства в сфере оказания услуг общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые, пункты быстрого питания и т.д.), за исключением пунктов питания промышленных предприятий, усилить меры санитарной безопасности. На объектах общественного питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест с одновременным нахождением посетителей согласно числу посадочных мест с соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров между крайними местами соседних столов, с ограничением режима работы с 09.00 до 20.00, а также осуществлять деятельность соблюдением санитарных норм посредством доставки товара (еды, напитков и прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде. Не допускается проведение коллективных мероприятий.

Организациям и предприятия, осуществляющим деятельность в сфере пассажирских перевозок (такси), обеспечить: перевозку пассажиров не более 2 человек (не включая водителя), за исключением членов одной семьи; обязательное ношение масок и перчаток водителями, а также масок пассажирами; обязательные мытье и обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого рейса.

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