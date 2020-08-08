Горздрав Алматы готовится к возможной новой волне КВИ

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров в ходе онлайн-брифинга рассказал об эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Камалжан Надыров рассказал о планах дальнейшего формирования резерва коечных мощностей.

Мы понимаем, что впереди осенне-зимний период, когда возможна новая волна заражений. Очень важно, чтобы наши клиники имели необходимый уровень подготовки и могли оказать качественную медицинскую помощь", - отметил руководитель управления общественного здоровья города.

Он отметил, что общая коечная мощность инфекционных стационаров сегодня составляет 5766 коек. Всего на борьбу с COVID-19 задействовано 27 медицинских организаций. Планируется увеличить коечную мощность клиник первого эшелона дополнительно на 1000 коек.

Этот показатель будет достигнут за счет запуска работы новых клиник, строительство которых уже начато. Это быстровозводимый модульный госпиталь на 300 коек, полнофункциональный инфекционный стационар на базе Центра оказания специальных социальных услуг на 500 коек. И благодаря частной инициативе в октябре планируется открытие двух клиник на базе отелей с коечной мощностью 200 койко-мест.

Следует отметить, что озвученные коечные мощности - это наш резерв", - подчеркнул Камалжан Надыров.

Кроме того, было принято решение поэтапно вернуть к стандартному режиму работы две многопрофильные больницы: Городскую клиническую больницу №4 и Городскую клиническую больницу №7. Так на фоне общей нагрузки на инфекционные стационары именно эти клиники смогут возобновить плановый прием. Всего по городу 34 не ковидных многопрофильных клиники, в том числе 10 республиканских медучреждений.

Работа сегодня выстроена таким образом, что мы уделяем должное внимание как ковидным пациентам, так и ковид отрицательным пациентам, плановая госпитализация у нас не прекращалась все медорганизации работают. Пациент сможет получить плановое лечение по направлению врача поликлиники, при наличие отрицательного результата тестирования на коронавирус", - рассказал руководитель управления общественного здоровья города.

Он подчеркнул, что ПЦР осуществляется бесплатно поликлиникой, срок действия до госпитализации составляет 7 дней.

Мы заботимся как о пациентах, так и о наших коллегах, поэтому, делая ПЦР, мы снижаем, в первую очередь риск их заражения. В экстренных случаях ПЦР не требуется. Таким образом, система максимально готова!" - отметил Надыров.

Он добавил, что постоянно проводится подготовка кадров и формируется резерв специалистов способных работать с пациентами с коронавирусом.

Всего на передовой задействовано 4666 сотрудников (из них врачей 915, средней и младший медперсонал 3751). Сегодня проводится активная работа по переподготовке специалистов. На сегодня в резерве 1689 сотрудников (из них 262 врача, 1427 средний и младший медперсонал).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства