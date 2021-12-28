Госорганы Казахстана не публикуют информацию о миллионных грантах, полученных для борьбы с COVID-19

НУР-СУЛТАН. 27 ДЕКАБРЯ - В 2020 году Казахстан получил более двух миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом от международных финансовых организаций, однако госорганы страны не предоставляют информацию об их расходовании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Помощь Казахстану была предоставлена как возмездно (в виде займов и кредитов), так и безвозмездно (в виде грантов и технического содействия, ТА). Финансирование предоставили: Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Международные финансовые организации, выделившие помощь, демонстрируют более высокий уровень прозрачности, чем государственные органы, получившие финансирование. Результаты анализа говорят о низком уровне прозрачности со стороны государственных органов и госкомпаний. Государственные органы Казахстана публикуют информацию о помощи, только если она оформлена в виде займов, то есть ратифицирована парламентом и имеет силу закона. Информация по грантам и технической помощи публично не доступна", - сообщает директор Zertteu Research Institute Шолпан Айтенова.

По ее мнению, необходимо разработать единую цифровую платформу, которая позволит отслеживать потоки получения и использования средств международных финансовых организаций. Открытый доступ к данным повысит эффективность государственного управления внешними потоками помощи и госдолгом.

Завтра общественный фонд намерен презентовать в онлайн-формате результаты исследования доступности информации о займах и грантах, которые Казахстан получил для борьбы с COVID-19 в 2020 году.