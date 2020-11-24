Гости клуба прятались от полиции в туалете: их оштрафуют на 83 тысячи тенге

Уральск. 23 ноября. Kazakhstan Today -Инцидент произошел в минувшие выходные в баре "ФСБ", в субботу, 20 ноября. В баре после наступления 22.00 находилось около 80 человек, которые после прихода сотрудников полиции попытались спрятаться от них в туалете, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на прирост заболевших опасным вирусом и введение строгих ограничений на работу кафе и ресторанов, несознательные владельцы некоторых заведений продолжают нарушать карантин. Сотрудниками полиции совместно с мониторинговой группой было зафиксировано массовое скопление людей в ночном клубе "ФСБ", расположенном в торговом доме "Палладиум". Желая избежать ответственности за нарушение режима карантина, часть посетителей пыталась спрятаться в туалете. В ночном клубе находилось около 80 человек, в отношении посетителей и владельца заведения сотрудниками ДСЭК ЗКО были составлены протокола по статье 425 КоАП РК" - сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО отметили, что материалы на посетителей и персонал бара ещё находятся "в работе". Согласно части 1 статьи 425 КоАП РК, посетители могут быть оштрафованы на 30 МРП (83 340 тенге), а само заведение - на 230 МРП (638 940 тенге).





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