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Группа китайских врачей с опытом лечения COVID-19 прибудет в Казахстан 9 апреля

07.04.2020, 19:26 8587
Нур-Султан. 7 апреля. Kazakhstan Today - 9 апреля ожидается прибытие в Казахстан группы китайских врачей для помощи в борьбе с COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 

Для врачей из КНР будет организован спецборт в начале апреля с прибытием в Нур-Султан. Прилет планируется на 9 апреля. Также вместе с делегацией ожидается прибытие второй части гуманитарной помощи от КНР", - проинформировали в Министерстве здравоохранения РК.

 
В ведомстве пояснили, что миссия китайской делегации, в состав которой входят высококвалифицированные врачи с большим опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных коронавирусом, заключается в оказании консультативной методической помощи казахстанским медикам в борьбе с COVID-19, в том числе ознакомлении с китайским механизмом профилактики и контроля COVID-19, механизмами выявления и изолирования близких контактов, представлении рекомендаций к действующим клиническим протоколам лечения. 
 
Данная инициатива была предложена казахстанской стороной в целях реализации достигнутой договоренности в ходе телефонного разговора 24 марта президента РК с председателем КНР о всесторонней поддержке Казахстану от КНР в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19.
 

Сегодня, 7 апреля, под председательством вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой состоялась онлайн-встреча с представителями Комитета здравоохранения КНР и китайскими врачами. В ходе данной онлайн встречи стороны подробно обсудили программу пребывания китайской делегации в составе 13 экспертов следующих специальностей: пульмонология, инфекция, интенсивная терапия, эпидемиология, общественное здравоохранение и другие в Казахстане; приоритетные направления сотрудничества, актуальные тематики тренингов по COVID-19 для казахстанских врачей, вопросы логистики и другое", - отметили в Минздраве.

 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 70 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных составляет 1,4 млн. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 
По данным на 14.10 7 апреля, в стране подтверждено 685 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 50 человек выздоровели, шестеро скончались.
 

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