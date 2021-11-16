И.о. главного санврача подписала постановление о ревакцинации от КВИ

НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Постановление о проведении ревакцинации населения против КВИ в Казахстане подписала исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Определены группы риска, подлежащие ревакцинации против КВИ:
- медицинские работники;
- педагоги;
- сотрудники силовых структур;
- персонал и контингент медико-социальных учреждений;
- лица старше 60 лет;
- лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ (лица, находящиеся на иммуносупрессивной терапии (активное иммуносупрессивное лечение солидной опухоли или гематологической злокачественности, включая лейкемию, лимфому и миелому, или в течение 12 месяцев после прекращения такого лечения), гемодиализе, реципиенты трансплантата, тяжелый первичный иммунодефицит, инфицированные ВИЧ);
- лица самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.
Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.
Ревакцинация проводится с соблюдением следующих интервалов:
- после введения векторных вакцин - через 9 месяцев;
- после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин - через 6 месяцев.
Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.
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