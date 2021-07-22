Имена нарушителей карантина с "красным" статусом будут опубликованы в СМИ

Фото пресс-службы премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ -21 июля под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. На заседании были рассмотрены вопросы организации исполнения поручений президента, данных на совещании по эпидемиологической ситуации в стране 19 июля, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, вице-премьер, заслушав доклады представителей государственных органов, поручил в кратчайшие сроки принять следующие меры по исполнению поручений главы государства:

разработать и внести конкретный план оперативных действий по недопущению распространения КВИ с учетом появления новых штаммов;

проработать вопрос регистрации отечественной вакцины QazVac во ВОЗ и дальнейшего ее продвижения на рынки третьих стран, разработать Дорожную карту в данном направлении;

проработать вопрос ужесточения требований к соблюдению карантинных ограничений;

сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низкими темпами вакцинации;

внести конкретные предложения по обеспечению дооснащения отделений реанимации и служб скорой медицинской помощи в соответствии с протоколами диагностики и лечения коронавируса;

принять меры по решению вопроса централизованного закупа препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом;

Министерству внутренних дел совместно с другими заинтересованными госорганами создать межведомственную специальную группу по пресечению поддельных паспортов вакцинации;

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Национальной палатой "Атамекен" и Министерством здравоохранения упростить требования по включению субъектов бизнеса в программу Ashyq.

Ералы Тугжанов отметил важность деятельности мониторинговых групп и поручил МВД РК и акиматам активизировать эту работу. Кроме того, МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места, которые зафиксированы через приложение Ashyq. Теперь имена нарушителей с "красным" статусом карантинного режима будут опубликованы в СМИ.

Также вице-премьер дал конкретные поручения руководителям государственных органов и акиматам регионов усилить разъяснительную работу в плане иммунизации, а также повысить охват вакцинацией населения от коронавирусной инфекции.

По состоянию на 23.59 20 июля в Казахстане подтверждено 504 290 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 5179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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