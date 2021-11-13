Иммунитет более кратковременный, чем мы ожидали - Минздрав

НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В ходе брифинга в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала о продолжительности эффекта от вакцины против КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы неоднократно говорили, что в мире в принципе нет достаточно доказанных данных о длительности иммунитета. Вместе с тем есть разные данные, от 7 месяцев, до года. Поэтому сегодня на основании тех данных, что имеем, "зеленый" статус в Ashyq установлен на год. Однако ревакцинация - это одно из подтверждений того, что иммунитет более кратковременный, чем мы ожидали, то есть явно не два года", - сказала Айжан Есмагамбетова.
Она также рассказала, будет ли продлеваться "зеленый" статус после ревакцинации.
Мы сейчас рассматриваем возможность продления срока "зеленого" статуса после ревакцинации. Понятное дело, что он будет продлеваться. Просто сейчас нам нужно будет определить, на какой срок он будет продлеваться", - сказала Айжан Есмагамбетова.
Ранее глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал решение властей Нур-Султана об обязательном наличии "зеленого" статуса в системе Ashyq для посещения торгово-развлекательных центров.