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Иммунитет более кратковременный, чем мы ожидали - Минздрав

12.11.2021, 18:55 103222
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - В ходе брифинга в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова рассказала о продолжительности эффекта от вакцины против КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы неоднократно говорили, что в мире в принципе нет достаточно доказанных данных о длительности иммунитета. Вместе с тем есть разные данные, от 7 месяцев, до года. Поэтому сегодня на основании тех данных, что имеем, "зеленый" статус в Ashyq установлен на год. Однако ревакцинация - это одно из подтверждений того, что иммунитет более кратковременный, чем мы ожидали, то есть явно не два года", - сказала Айжан Есмагамбетова. 

 
Она также рассказала, будет ли продлеваться "зеленый" статус после ревакцинации.
 

Мы сейчас рассматриваем возможность продления срока "зеленого" статуса после ревакцинации. Понятное дело, что он будет продлеваться. Просто сейчас нам нужно будет определить, на какой срок он будет продлеваться", - сказала Айжан Есмагамбетова.

 
Ранее глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал решение властей Нур-Султана об обязательном наличии "зеленого" статуса в системе Ashyq для посещения торгово-развлекательных центров.
 

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Вакцинировать детей препаратом Pfizer только с письменного согласия родителей поручил вице-премьер

13.11.2021, 13:03 34345
Вакцинировать детей препаратом Pfizer только с письменного согласия родителей поручил вице-премьер
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - Заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов поручил строго соблюдать требование вакцинировать детей препаратом Pfizer только после письменного согласия родителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с поступлением в Казахстан вакцины компании Pfizer и подготовкой к иммунизации целевых групп населения (дети от 12 лет, беременные и кормящие) сегодня на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения COVID-19 на территории РК, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил руководству всех регионов жестко соблюдать предписанные правила и проводить вакцинацию подростков только с письменного согласия родителей.
 
Об этом сообщает пресс-служба МВК по нераспространению коронавируса в Казахстан.

Напомним, вакцина Pfizer прибыла в Казахстан 11 ноября.

 

Сводка эпидситуации в РК: 31 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки

13.11.2021, 09:20 71956
Сводка эпидситуации в РК: 31 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки
НУР-СУЛТАН. 13 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 12 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 955 366 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1220 новых случаев коронавирусной инфекции, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 103; 
 
в городе Алматы - 149; 
 
в городе Шымкенте - 31; 
 
в Акмолинской области - 88; 
 
в Актюбинской области - 22; 
 
в Алматинской области - 66; 
 
в Атырауской области - 27; 
 
в ВКО - 88; 
 
в Жамбылской области - 14; 
 
в ЗКО - 36; 
 
в Карагандинской области - 110; 
 
в Костанайской области - 118; 
 
в Кызылординской области - 31; 
 
в Мангистауской области - 13; 
 
в Павлодарской области - 134; 
 
в СКО - 169; 
 
в Туркестанской области - 21. 
 
На 13 ноября лечение от КВИ продолжают получать 35 407 человек (30 353 КВИ+ и 5054 КВИ-), из них:
 
 - в стационарах находятся 6609 пациентов; 
 
 - на амбулаторном уровне - 28 798 пациентов. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: 
 
 - в тяжелом состоянии - 514 пациентов; 
 
 - в состоянии крайней степени тяжести - 127 пациентов;
 
 - на аппарате ИВЛ - 89 пациентов. 
 
За сутки в Казахстане 2365 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 912 611 человек от COVID-19. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 12 ноября 2021 года зарегистрировано 12 402 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 25 человек. 
 
11 ноября 2021 года зафиксированы 102 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 007 летальных случаев - 5090.
 
На 13 ноября в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинирован 8 521 371 человек, вторым компонентом - 7 800 190 человек.
 
В "красной" зоне находятся Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская область. 
 
В "зеленой" - Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 

Эксперты назвали страны, которые первыми преодолеют пандемию

12.11.2021, 21:24 205336
Эксперты назвали страны, которые первыми преодолеют пандемию
Фото: billionnews.ru
ЧИКАГО. 12 НОЯБРЯ - Европейские эпидемиологи рассказали, какие страны первыми справятся с пандемией коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В странах, которые первыми выйдут из пандемии, будет определенное сочетание высоких показателей вакцинации и естественного иммунитета, сообщает Reuters.
 
По мнению экспертов, первыми пандемию преодолеют США, Великобритания, Португалия и Индия.
 
Однако SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который мутирует при распространении среди невакцинированного населения. Не исключен так называемый "сценарий судного дня", при котором вирус мутирует до такой степени, что с трудом завоеванной иммунитет будет перед ним бессилен.
 
Специалисты считают, что контроль над болезнью может возникнуть к концу 2022 года. В то же время они отметили, что вирус будет еще долго оставаться одной из основных причин смертности на планете. Некоторые ученые предрекают для него сезонность, другие считают, что вспышки КВИ будут возникать спонтанно в странах или на тех территориях, где будет вакцинировано низкое число людей.
 
Напомним, власти Сингапура с 8 декабря перестанут оплачивать лечение больных с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию.
 
Врач назвала характерный для детей симптом КВИ.
 

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