Иммунолог призывает всех алматинцев вакцинироваться от COVID-19

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АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - Заведующая кафедрой общей иммунологии КазНМУ имени Асфендиярова Эльмира Битанова в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций Алматы призвала горожан привиться от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прививка - самый надежный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения Covid-19. Яркий пример массовой вакцинации произошел в Израиле, где было привито почти 80% населения и теперь отменен масочный режим на улицах, сообщили в акимате города.

Эльмира Битанова отметила, что, учитывая динамику распространения коронавируса в Алматы прошлым летом и нынешней весной, необходимо каждому совершеннолетнему жителю задуматься о вакцинации, как это сделали в Израиле. Эта страна стала лидером в мире по массовой вакцинации, обеспечив жителям иммунную защиту.

В первую очередь, в Израиле стали делать прививки жителям страны старше 55-60 лет, так как они находились в зоне риска, а также всем, у кого есть заболевания, которые могут осложнить ход болезни", - сказала иммунолог.

Она добавила, что победить пандемию можно только при помощи вакцинации с параллельным соблюдением карантинных мер.

Одно другому будет помогать. Вакцинация - единственный действенный способ, который поможет ослабить карантинные меры. Конечно, это будет зависеть от охвата и уровня популяционного иммунитета", - продолжила Битанова.

Кандидат медицинских наук отметила, что в Израиле пока не отменили ношение масок в общественных местах и закрытых помещениях. Однако в этой стране в школах возобновились очные занятия, а также введена череда послаблений, связанных со значительным снижением числа заражённых коронавирусом после вакцинации.

В Алматы с начала 2021 года зарегистрирован 46 251 случай заражения КВИ, за последние сутки - 665 случаев. Суточный прирост составляет 1,4. В стационарах города Алматы, задействованных на COVID-19, занято 62,2% коек, занятость реанимационных коек составляет 54,4%. Всего 4014 человек находятся на стационарном лечении. Акимат Алматы призывает всех горожан, не имеющих медицинских противопоказаний, получить вакцину от КВИ . Прививочные пункты расположены более чем в 200 локациях. Услуги по получению вакцины бесплатны.

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