Индийские специалисты оценили опасность штамма коронавируса Дельта плюс

НЬЮ-ДЕЛИ. 22 ИЮНЯ - Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) признал штамм коронавируса Дельта плюс (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года. Ранее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 (Дельта) и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм Дельта в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии, сообщает РИА Новости

Новый штамм Дельта плюс отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей. Как отмечают индийские врачи, впервые этот штамм был обнаружен в марте этого года в Европе.

Ранее сообщалось, что в Индии выявлено 22 случая заражения штаммом коронавируса Дельта плюс.

INSACOG сообщил, что штамм Дельта плюс в настоящее время является "вариантом, вызывающим беспокойство", и имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела", - говорится в сообщении Минздрава Индии.

Вариантом, вызывающим беспокойство" штамм называется, когда появляются доказательства, что он может быть либо более заразным, чем исходный, либо вызывает более серьезное заболевание, либо может "ускользать" от действия вакцин или антител.

Ранее стало известно, что в Нур-Султане усилят санитарные меры в связи с распространением индийского штамма коронавируса. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что вероятность попадания индийского штамма в Алматы очень высокая.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства