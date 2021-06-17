Индийский штамм может стать доминирующим в России

МОСКВА. 16 ИЮНЯ - Индийский вариант COVID-19 уже вытеснил другие варианты вируса в Санкт-Петербурге и, скорее всего, такая же ситуация будет наблюдаться во всей России, считает ученый, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дельта" (индийский вариант - ред.) очень быстро распространилась в Санкт-Петербурге, и, по-видимому, этот результат надежный, никуда не уйдет… Это соответствует ситуации, которая наблюдалась в других странах, но не во всех. Создается впечатление, что вариант "дельта" способен вытеснять даже и вариант "альфа" (британский вариант), про который известно, что он способен вытеснять уханьский вариант… В Санкт-Петербурге это уже практически произошло (вариант "дельта" вытеснил остальные варианты)", сообщил РИА Новости заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.

Он отметил, что появление варианта с повышенной заразностью усугубляет ситуацию с коронавирусом. По оценкам Базыкина, число заболевших индийским вариантом удваивается каждые 5-6 дней.

Это несколько быстрее, чем скорость роста британского варианта - варианта "альфа", - отметил он.

Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, названный B.1.617, был выявлен в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур.

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